Германия пожинает плоды стратегического аутсорса

Чем были интересны выборы в бундестаг и ждать ли России возвращения немецкого прагматизмаПРЕДОСТАВЛЕНО КЛУБОМ «ВАЛДАЙ» Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколовчитайте на monocle.