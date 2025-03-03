Германия пожинает плоды стратегического аутсорса

Чем были интересны выборы в бундестаг и ждать ли России возвращения немецкого прагматизмаПРЕДОСТАВЛЕНО КЛУБОМ «ВАЛДАЙ» Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколовчитайте на monocle.
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