Вадефуль: ФРГ очень долго полагалась на соглашения с Россией и "Северные потоки"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что внешняя политика Берлина слишком долго полагалась на "поиск соглашения" с Россией и инфраструктурные проекты вроде газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".
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