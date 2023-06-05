Автора самого вкусного торта выбрали в Уссурийске на первом фестивале сладостей

Первый фестиваль сладостей (0+) прошел в воскресенье, 4 июня, в Уссурийске. Организатором праздника для всех любителей конфет и пирожных, посвященного, конечно же, Международному дню защиты детей, стало праздничное агентство "Банан Бананыч".