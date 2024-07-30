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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. Там никогда бы не подумали, что он может к ним перейти». Журналист Никитин о форварде

Об этом рассказал колумнист «Спорт-Экспресса» Максим Никитин. – История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым.

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