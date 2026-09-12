Кто сжёг цыганский посёлок в Тюмени: на очереди поселение под Челябинском? Хроника беспредела

ИА Новороссия В Тюмени сгорел целый посёлок. Дома, машины, сараи. Всё, что было. Люди тушили вёдрами.
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проблема цыган--- это отодвинутая проблема государства .висячая на шее народа ..Однозначно уверен что из этой диаспоры ни один из цыган постоянно в чистую не работает всегда не официально ---что означает льготы на детей получают по полной --а мой сосед имея 5 детей получил премию работая на севере и его лишили всех льгот --было русскому тяжело власть помогла что бы было еще тяжелее ---пример всем кто хотел иметь большую семью . В белоруссии * батька * в легкую решил эту проблему ---если папа или мама не работает официально постоянно ( не на временной подработке ) ни каких льгот не платят ---могут детей в интернат забрать . Контроль во всем и порядок и толпами не болтаются---- некогда ----утром на работу
Сожгли. и ладно!! Народ вздохнет от без предела! Получат страховку..они хитроманны!