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В Оби обнаружили большое количество зараженной описторхозом рыбы

В Оби обнаружили большое количество зараженной описторхозом рыбы

Роспотребнадзор проверил две партии рыбы. В одной было поражено 50% улова, а во второй — все рыбы.В результате проверки партии рыбы язь, выловленной в Оби, специалисты Роспотребнадзора выявили высокое содержание зараженной описторхозом рыбы.

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