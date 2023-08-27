В Оби обнаружили большое количество зараженной описторхозом рыбы

Роспотребнадзор проверил две партии рыбы. В одной было поражено 50% улова, а во второй — все рыбы.В результате проверки партии рыбы язь, выловленной в Оби, специалисты Роспотребнадзора выявили высокое содержание зараженной описторхозом рыбы.