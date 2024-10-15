Подорванный на юго-западе Москвы автомобиль TANK принадлежит совладельцу баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА» Виктору Мишачеву.
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Подорванный на юго-западе Москвы автомобиль TANK принадлежит совладельцу баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА» Виктору Мишачеву.