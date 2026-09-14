Когда запрет на въезд в РФ можно оспорить, а когда нет? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Чем адми­ни­стра­тив­ное выдво­ре­ние отли­ча­ет­ся от депор­та­ции? Какие два нака­за­ния может назна­чить инспек­тор? Когда ино­стран­ца поме­ща­ют в центр вре­мен­но­го содер­жа­ния? И поче­му запрет на въезд ста­ло слож­нее оспо­рить? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.