НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

Когда запрет на въезд в РФ можно оспорить, а когда нет? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Чем адми­ни­стра­тив­ное выдво­ре­ние отли­ча­ет­ся от депор­та­ции? Какие два нака­за­ния может назна­чить инспек­тор? Когда ино­стран­ца поме­ща­ют в центр вре­мен­но­го содер­жа­ния? И поче­му запрет на въезд ста­ло слож­нее оспо­рить? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым