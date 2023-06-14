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  • Галя ВанюшинаНеелете
    Полностью с вами согласна.Будущие ОПГ.«Настоящие фашист...
  • Александр Якушенок
    Нужно у подбитого леопарда в крестах который, ствол узлом завязать и таким привезти в Берлин и установить на Александ...Cepa: кадры с гор...
  • Михаил Валин
    Вот будет удивление, когда в Берлин войдут танки "Прорыв" с захваченными у ВСУ леопардами.Cepa: кадры с гор...

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