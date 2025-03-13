Администрация президента с удовлетворением сообщает, что в результате заключения хорошей сделки между США и Германией, войска генерал‑фельдмаршала Гюнтера Ханса фон Клюге и генерал‑фельдмаршала Эриха фон Манштейна, после нанесения русским огромных потерь на Курской дуге, начали организованный отвод немецких войск из-под Курска, Белгорода, Орла и других городов СССР, где находились после наступления в 1942 году.