Великие тени ис...
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Великие тени истории

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Если бы Трамп был президентом в 1943м

Если бы Трамп был президентом в 1943м

Администрация президента с удовлетворением сообщает, что в результате заключения хорошей сделки между США и Германией,  войска генерал‑фельдмаршала Гюнтера Ханса фон Клюге и генерал‑фельдмаршала Эриха фон Манштейна, после нанесения русским огромных потерь на Курской дуге, начали организованный отвод немецких войск из-под Курска, Белгорода, Орла и других городов СССР, где находились после наступления в 1942 году.

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