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Материнский капитал на третьего ребенка с начала года получили более 800 семей Приморья

Материнский капитал на третьего ребенка с начала года получили более 800 семей Приморья

По состоянию на 1 марта текущего года 627 семей в Приморском крае воспользовались сертификатами материнского капитала, который выдают при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

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