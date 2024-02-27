Поведение Artik'а возмущает россиян — представитель певца ответила на критику

Артист оставил Севиль без поддержки на сцене. Артем Умрихин Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАртем Умрихин, известный зрителям по выступлениям в группе Artik&Asti, попал в эпицентр громкого скандала: певца обвиняют в том, что он избегает выступлений перед россиянами.
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