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Орловщина оказалась во власти жесточайших природных катаклизмов

Орловщина оказалась во власти жесточайших природных катаклизмов

Весь 2024 год Орловская область принимала удары природы. В регионе дважды вводился режим ЧС. В ушедшем году на Орловщину обрушивались ледяные дожди, продолжительные майские заморозки, ураганы с мощными ливнями и жесточайшая засуха.

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