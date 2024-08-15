Ракета с грузовым кораблем стартовала с Байконура

Процесс был запущен рано утром, сообщает корреспондент УтроNews.По данным «Роскосмоса», выведение «Прогресса МС-28» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.