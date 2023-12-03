Азербайджан показал своё истинное лицо и предал Россию. Алиев отправляет противнику специальный военный груз

Дмитрий Пидораса который отдал карабах тоже Россия вам выбрала? Русские должны умирать за то что вами выбранный пидор просто взял и отдал айзерам?

Юрий Стенякин а чем отличается таджик с российским паспортом от азера, в военкомат и на СВО