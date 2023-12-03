Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Азербайджан показал своё истинное лицо и предал Россию. Алиев отправляет противнику специальный военный груз

Азербайджан показал своё истинное лицо и предал Россию. Алиев отправляет противнику специальный военный груз

Интересная жизнь с Vera Star В нынешних условиях, россияне уже запутались, кто нам враг, а кто друг.

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Комментарии
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Дмитрий
Пидораса который отдал карабах тоже Россия вам выбрала? Русские должны умирать за то что вами выбранный пидор просто взял и отдал айзерам?
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4 час.
Юрий Стенякин
а чем отличается таджик с российским паспортом от азера, в военкомат и на СВО
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3 час.
Ирина Матвеева
Россия и так уже 100 лет пол мира кормит, учит и поддерживает... А потом, получает нож  в спину.
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2 час.

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