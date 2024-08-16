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Царьград

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Приморье без света: В регионе масштабный коллапс из-за аварии на сетях ДРСК - что известно к этому часу

Приморье без света: В регионе масштабный коллапс из-за аварии на сетях ДРСК - что известно к этому часу

Приморье неожиданно осталось без света. В регионе сообщают о масштабном коллапсе из-за аварии на сетях ДРСК - не работают светофоры, интернет и магазины, а некоторые люди и вовсе застряли в лифтах.

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