В Пензе начали штрафовать уличных торговцев цветами

В Ленинском районе Пензы 6 марта прошел рейд по пресечению незаконной торговли. Уличные продавцы торговали цветами без необходимых документов и сертификатов на продаваемые растения на улицах Пушкина, Карпинского, Фурманова и на проспекте Победы.
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