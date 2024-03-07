В Пензе начали штрафовать уличных торговцев цветами

В Ленинском районе Пензы 6 марта прошел рейд по пресечению незаконной торговли. Уличные продавцы торговали цветами без необходимых документов и сертификатов на продаваемые растения на улицах Пушкина, Карпинского, Фурманова и на проспекте Победы.