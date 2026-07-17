Кырым балалары Татарстан лагерендә ял итәчәк

Татарстанга Кырым Республикасыннан ял итү һәм сәламәтләнү өчен 24 бала килде. Балалар әле күптән түгел капиталь ремонттан соң үз эшен башлап җибәргән төбәкнең әйдәп баручы һәм иң эре балалар лагерьларының берсе – «Следопыт»ка урнаштырылачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии