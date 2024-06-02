Британский блогер рассказал, что думают о поведении политика в его окружении. Британский эксперт Александр Меркурис со ссылкой на источники в окружении президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский ведет себя все более странно и эмоционально.
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