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Интерпол отказался арестовывать польского судью Шмидта, сбежавшего в Минск

Интерпол отказался арестовывать польского судью Шмидта, сбежавшего в Минск

Интерпол не будет разыскивать польского судью, уехавшего в Белоруссию.Польские власти сообщили о том, что Интерпол отказался помогать им в розыске и поимке экс-судьи Томаша Шмидта, попросившего политическое убежище в Белоруссии.

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Комментарии
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Eduard
Польская прокуратура лжива,как сам Запад!
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16 час.
Eduard
Обвинять в чем угодно можно,но это же враньё!
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16 час.

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