Интерпол отказался арестовывать польского судью Шмидта, сбежавшего в Минск

Интерпол не будет разыскивать польского судью, уехавшего в Белоруссию.Польские власти сообщили о том, что Интерпол отказался помогать им в розыске и поимке экс-судьи Томаша Шмидта, попросившего политическое убежище в Белоруссии.
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