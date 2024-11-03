Суд заочно арестовал Смольянинова*. Сбежавший из России актёр обжаловать решение не стал

Оскорблявший Россию Артур Смольянинов* не стал обжаловать решение суда о своём заочном аресте.Сбежавший из России актёр Артур Смольянинов*, который обвиняется в распространении фейков о русской армии и возбуждении вражды, не стал подавать жалобу на решение суда о его заочном аресте.