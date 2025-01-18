Словно маленький ребенок. Новосибирцы научили попугая читать стихи и поздравлять гостей

Надежда полтора года назад присмотрела птенца породы жако в подмосковном питомнике "Серый бриллиант" и ждала, когда он будет готов к переезду в семью Жительница Новосибирска купила говорящего попугая жако в питомнике.
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