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Царьград

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Геополитические игры: Небензя - о вето США на проект резолюции по Газе

Геополитические игры: Небензя - о вето США на проект резолюции по Газе

Постпред России прокомментировал голосование в Совете Безопасности ООН по сектору Газа.Накануне Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

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