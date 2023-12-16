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Мощности возобновляемых источников энергии хотят утроить к 2030 году

Мощности возобновляемых источников энергии хотят утроить к 2030 году

В итоговый документ конференции ООН по изменению климата (COP 28) вошло положение об утроении мощностей по производству энергии из возобновляемых источников к 2030 году, чтобы сократить использование ископаемого топлива.

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