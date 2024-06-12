Полковнику Халикову из Кузбасса присвоили звание Героя России

О присвоении звания Героя России кузбассовцу сообщил врио губернатора региона Илья Середюк.Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале сообщил о том, что командиру 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковнику Ренату Халикову присвоено звание Героя России! Илья Середюк отметил, что «Золотую» Ренату Халикову вручил Министр обороны Андрей Белоусов накануне Дня России.
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