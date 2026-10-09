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Царьград

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Флорида Пантерз: Брэд Маршан выбыл из-за травмы на 6 недель

Флорида Пантерз: Брэд Маршан выбыл из-за травмы на 6 недель

Нападающий команды "Флорида Пантерз" Брэд Маршан пропустит до шести недель из-за травмы. После операции он вернулся на лед раньше срока, но в игре против "Лос-Анджелес Кингз" столкнулся со штангой.

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