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Судзиловская вспомнила, как муж просил Баскова спеть про «золотую чашу»: отказа не было

Судзиловская вспомнила, как муж просил Баскова спеть про «золотую чашу»: отказа не было

16 октября в 21:30 на телеканале «Россия» покажут специальный выпуск народного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», посвящённый юбилею бессменного ведущего проекта Николая Баскова — в этом году ему исполняется 50 лет.

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