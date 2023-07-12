Общая инфляция и рост цен на энергию вынудили один из крупнейших цинковых рудников в Европе приостановить работу

Резкое падение цен на цинк и рост цен на энергоносители недавно побудили шведскую компанию Boliden перевести свой цинковый рудник Тара на ремонт и техническое обслуживание до дальнейшего уведомления.
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