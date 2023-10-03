С начала года жители Москвы потратили 420 миллиардов рублей на новые автомобили

С начала года жители Москвы потратили около 420 миллиардов рублей на покупку новых автомобилей. Из этой суммы, около 333 миллиардов рублей, было потрачено на кроссоверы и внедорожники, пишет «Автостат Инфо».
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