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Ферран о том, как «Барсе» сохранить его: «Показать, что они любят меня! Начать переговоры – все решается разговорами»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес  высказался о своем будущем в клубе. Сообщалось , что 26-летний игрок считает, что его недооценивают в «блаугране», поэтому он готов перейти в « ПСЖ ».

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