Жестоко избит полковник МВД. От агрессии мигрантов в России теперь не защищён никто - Кабанов

ЮЮ

Юлия Юлия

Нужно разрешение на физическое поражение, в случае, если в результате нападения мигрантов есть угроза жизни! Пока их не начнут уничтожать физически, все подобное будет только увеличиваться! Люди должны быть уверены, что не попадут за решетку, спасая от зверья свою жизнь!