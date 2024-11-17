Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Путин слепой или в одном строю с этими ублюдками ?Власти скрывают, ...
  • Русский Россиянин
    Военные эксперты советуют что нанесения ударов дальнобойных ракет ни как не отразиться ?! Это жизни россиян, которые ...CNN подтвердил сн...
  • Юрий Зубрин
    Это какой-то сюр....Ну,ладно ,следствие отрабатывает свои коврижки ,но суд ,что не в состоянии разобраться ?"Оболгали и уехал...

Жестоко избит полковник МВД. От агрессии мигрантов в России теперь не защищён никто - Кабанов

В СМИ просочилась информация о том, что несколько мигрантов жестоко избили в Подмосковье высокопоставленного полицейского начальника - полковника МВД и его водителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮЮ
Юлия Юлия
Нужно разрешение на физическое поражение, в случае, если в результате нападения мигрантов есть угроза жизни! Пока их не начнут уничтожать физически, все подобное будет только увеличиваться! Люди должны быть уверены, что не попадут за решетку, спасая от зверья свою жизнь!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх