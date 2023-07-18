Соединенные Штаты не станут посылать военные корабли с целью сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки.
Кирби: США не станут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки
Комментарии
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лл
лина любимцева
А зачем им посылать свои военные корабли и сопровождать грузовые суда с зерном? Россия проявит "добрую волю" И НЕ БУДЕТ трогать эти суда.
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
" в сложившейся ситуации единственным вариантом остается перевозка зерна по суше." Так до "зерновой сделки" так и было - автомобили-зерновозы офигенным караваном везли зерно в румынский порт, а там грузили на суда... Кроме того - на баржах река-море тоже вывозили из терминалов зерно в румынские порты, сразу вдоль территориального побережья Румынии... Способов вывоза зерна предостаточно, просто эта логистика более затратная, увеличивает себестоимость зерна... И правительство Штатов величина прибыли частных компаний ( а зерно находится в частной собственности компаний), не особо печалит...
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16 час.
AB
Anlrey Boracow
Зачем америкосам рисковать по крупному? Если они направят свои боевые корабли в Черное море, если турки их пропустят, то получится, что Турция и США в открытую воюют на стороне УкРуины. То есть Россия просто ОБЯЗАНА будет и Турцию, и особенно США охерачить всем, что есть и прежде всего нанести ЯДЕРНЫЙ УДАР. Америкосы все прекрасно понимают, по этому такой расклад им на хер ре нужен.
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29 мин.
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