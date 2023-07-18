Кирби: США не станут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки

лл лина любимцева А зачем им посылать свои военные корабли и сопровождать грузовые суда с зерном? Россия проявит "добрую волю" И НЕ БУДЕТ трогать эти суда.

ВМ Владимир Минаков " в сложившейся ситуации единственным вариантом остается перевозка зерна по суше." Так до "зерновой сделки" так и было - автомобили-зерновозы офигенным караваном везли зерно в румынский порт, а там грузили на суда... Кроме того - на баржах река-море тоже вывозили из терминалов зерно в румынские порты, сразу вдоль территориального побережья Румынии... Способов вывоза зерна предостаточно, просто эта логистика более затратная, увеличивает себестоимость зерна... И правительство Штатов величина прибыли частных компаний ( а зерно находится в частной собственности компаний), не особо печалит...