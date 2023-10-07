Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Внести проект и принять соответствующий  закон, это две большие разницы. Вот когда (если) примут, тогда и будем радов...Дело двинулось: в...
  • Валерий Авгур
    давно пораДело двинулось: в...
  • Регина Толстоброва
    У себя пусть работу ищут, бандиты эти. Никаких им больниц и школ. К детям и близко нельзя подпускаь. .Дело двинулось: в...

Кто в курсе, просветите, он специально всё так делает, или просто глуп?

Кто в курсе, просветите, он специально всё так делает, или просто глуп?

Нет, это реально цирк. Ровно через две недели после падения Арцаха Зеленский устраивает телефонные переговоры с Алиевым и обсуждает вопросы безопасности на Кавказе и приверженность суверенитету и территориальной целостности государств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх