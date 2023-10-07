Кто в курсе, просветите, он специально всё так делает, или просто глуп?

Нет, это реально цирк. Ровно через две недели после падения Арцаха Зеленский устраивает телефонные переговоры с Алиевым и обсуждает вопросы безопасности на Кавказе и приверженность суверенитету и территориальной целостности государств.
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