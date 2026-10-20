Форвард Дрю Тимми (26 лет, 208 см) официально присоединился к «Санз». Баскетболист прошел 48-часовую процедуру отказов после недавнего отчисления из «Тимбервулвз» и подписал контракт с аризонским клубом на правах свободного агента.