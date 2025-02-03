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Уничтожение пивных в Орловской области вышло на новый уровень

Уничтожение пивных в Орловской области вышло на новый уровень

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Тарифы поднимаются, но жители правы О том, как хорошо работает общественный транспорт, орловцы узнали 27 января на аппаратном совещании в администрации области.

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