В Красноярске сняли мужчину с Коммунального моста

Сотрудники Росгвардии 7 января сняли молодого человека с Коммунального моста. Он стоял за перилами. Как сообщают в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии, старший сержант полиции Дмитрий Кононенко и младший сержант полиции Кирилл Алексеев патрулировали улицы города, когда получили сообщение, что на мосту за перилами стоит мужчина.