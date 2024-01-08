В Красноярске сняли мужчину с Коммунального моста

Сотрудники Росгвардии 7 января сняли молодого человека с Коммунального моста. Он стоял за перилами. Как сообщают в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии, старший сержант полиции Дмитрий Кононенко и младший сержант полиции Кирилл Алексеев патрулировали улицы города, когда получили сообщение, что на мосту за перилами стоит мужчина.
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