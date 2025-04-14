Киев передал Вашингтону встречное предложение по соглашению о недрах. США его отвергли

Украина в Вашингтоне передала США свое встречное предложение по соглашению о недрах. Об рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире нацтелемарафона, не уточняя, как американцы на него отреагировали.