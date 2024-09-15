РИАН: Командир отряда «Аид» сообщил о стягивании ВСУ к Суджи под Курском

Командир одного из отрядов ВС РФ с позывным «Аид» в беседе с изданием РИА Новости заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно стягивают силы в район Суджи Курской области, однако действия ВС РФ затрудняют их планы формирования «ударного кулака».