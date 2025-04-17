Орбан: США ждут 12 лет республиканского правления и президентство Вэнса

Нынешний четырехлетний цикл правления республиканцев в США может стать первым этапом 12-летнего периода влияния их политики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью 17 апреля венгерскому YouTube-каналу Öt.
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