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Самые красивые в мире брюнетки

Самые красивые в мире брюнетки

Самые красивые женщины мира — брюнетки? Не верите — тогда познакомьтесь со статистикой двух главных конкурсов красоты — «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»: 90% победительниц — именно брюнетки! Или вспомним богинь мирового экрана Вивьен Ли, Аву Гарднер, Лиз Тейлор, Софи Лорен — разве были у них конкурентки в борьбе за звание красивейших женщин эпохи? Психологи утверждают, что брюнетки — женщины страстные, темпераментные, чувственные и бескомпромиссные, а потому их сексуальная харизма настолько сильна.

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