Гумпомощь от ростовских школьников вместо зоны СВО оказалась в магазине Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября, ФедералПресс. В одной из торговых точек на Московском шоссе в Нижнем Новгороде были найдены маскировочные сети, к которым были прикреплены письма и подарки от школьников из другого региона, предназначенные для участников специальной военной операции.