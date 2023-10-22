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Директор Керженского заповедника рассказал об одном из самых красивых уголков России

Директор Керженского заповедника рассказал об одном из самых красивых уголков России

«Аргументы недели» взяли интервью у руководителя Керженского заповедника Ильдара Казакова. Керженский заповедник — это прекрасный пример природного наследия России, который требует особой охраны и внимания.

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