«Слуги народа» объявили бойкот журналистам Ахметова

Продолжается война олигарха Рината Ахметова и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий, президентская партия приняла решение бойкотировать телеканалы Ахметова.
Продолжается война олигарха Рината Ахметова и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий, президентская партия приняла решение бойкотировать телеканалы Ахметова.
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