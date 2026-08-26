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Wheat Futs Surge To Three-Year High As JPMorgan, HSBC Warn Global Food Shock Is Brewing

Wheat Futs Surge To Three-Year High As JPMorgan, HSBC Warn Global Food Shock Is Brewing

Wheat Futs Surge To Three-Year High As JPMorgan, HSBC Warn Global Food Shock Is Brewing Wheat futures surged to a three-year high on Wednesday morning as traders repriced a nasty convergence of supply risks across the global agricultural supply chain.

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