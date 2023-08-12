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Евгения Медведева взялась за другую профессию

Фигуристка Евгения Медведева почувствовала власть. Спортсменка стала героиней нового шоу «Кем будет дальше?» от Skillbox, где рассказала о планах после завершения спортивной карьеры и нашла новую профессию с помощью профориентационного теста.

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