Евгения Медведева взялась за другую профессию

Фигуристка Евгения Медведева почувствовала власть. Спортсменка стала героиней нового шоу «Кем будет дальше?» от Skillbox, где рассказала о планах после завершения спортивной карьеры и нашла новую профессию с помощью профориентационного теста.
Фигуристка Евгения Медведева почувствовала власть. Спортсменка стала героиней нового шоу «Кем будет дальше?» от Skillbox, где рассказала о планах после завершения спортивной карьеры и нашла новую профессию с помощью профориентационного теста.
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