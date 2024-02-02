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Этот таинственный мир

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Отпустите себя, чтобы стать тем, кем вы могли бы быть

Отпустите себя, чтобы стать тем, кем вы могли бы быть

У всех нас есть мечты, надежды и стремления. Большинство из них так и останется игрой нашего разума, превратившись в недостижимую красивую сказку, о которой приятно иногда подумать, чтобы избежать повседневной реальности, в которой мы находимся изо дня в день.

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