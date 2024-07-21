Российские войска «Запад» взяли под контроль сразу два населённых пункта

Армия России освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили населённые пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
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