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Экс-форвард «Торонто» и «Нэшвилла» Йернкрук перешел в «Брюнэс». У 34-летнего шведа 879 матчей и 339 очков в НХЛ

Бывший нападающий « Торонто », « Нэшвилла », « Сиэтла » и « Калгари » Калле Йернкрук подписал трехлетний контракт с «Брюнэсом» из чемпионата Швеции.

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