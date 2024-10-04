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Военный эксперт высказался о влиянии отхода от Угледара на боеспособность ВСУ

Военный эксперт высказался о влиянии отхода от Угледара на боеспособность ВСУ

Отход от Угледара не сможет укрепить боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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