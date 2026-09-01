Китайский истребитель будущего уже летает

28 августа появились первые кадры, на которых два китайских прототипа истребителя шестого поколения совершают дозаправку в воздухе от самолёта-заправщика YY-20.
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